24 октября, 14:25

Россиян предупредили о неожиданной угрозе тыквенного латте

Обложка © Freepik / wahyu_t

Тыквенный латте способен спровоцировать проблемы с пищеварением. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, данный напиток не рекомендуется употреблять людям, страдающим диабетом, из-за значительного количества сахара в его составе.

«Возможный вред данного продукта, помимо содержащегося кофеина и молока, может заключаться в тыквенном сиропе. Во-первых, в нём слишком много сахара, из-за чего латте противопоказан диабетикам», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, нередко в сиропе присутствует ароматизатор со вкусом тыквы, включающий сорбат калия. Этот компонент может негативно повлиять на полезные бактерии в кишечнике, что, в свою очередь, приводит к расстройствам пищеварительной системы.

Ранее россиянам назвали безопасную норму кофе в день. По словам специалиста, научные данные свидетельствуют, что позитивное влияние на энергообмен и работу сердца оказывает доза до трёх чашек американо в сутки. Также врачи объявили кофе главным врагом детей и подростков.

