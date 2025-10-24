Сектор Газа
24 октября, 14:52

Мёртвые заговорили: В гробницах 2200-летнего города нашли подтверждение глав Библии

В гробницах на месте библейских Колосс нашли подтверждение слов апостола Павла

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Археологи нашли подтверждение глав из Библии, обследовав более 60 гробниц возрастом около 2200 лет на юго-западе Турции, у подножия горы Хоназ – на месте древнего города Колоссы, упомянутого в Новом Завете. Об этом сообщил руководитель раскопок Барыш Йенер агентству Anadolu.

Некрополь представляет собой сеть вырубленных в известняке камер и саркофагов, которые, по словам археологов, демонстрируют высокую организованность и чёткую социальную иерархию. Некоторые из захоронений сохранили останки людей возрастом более 2000 лет, что является редкостью для региона. Колоссы, когда-то упомянутые в трудах античных географов, перестают быть только библейским адресом и становятся реальным городом с богатой культурой и уникальными верованиями. Археологи предполагают, что местные жители практиковали синкретизм — смешение языческих обычаев с ранними христианскими идеями. Сегодня Колоссы — это тишина и поля, но под землёй, как считают учёные, скрываются храмы, мастерские и монументальные сооружения. Команда археологов продолжит раскопки, чтобы исследовать структуру города и его торговые связи.

«Колоссяне верили в силу предметов, в магию и обереги. Мы нашли камни и амулеты, которые, по представлениям того времени, защищали от болезней и злых духов», — рассказывает Йенер.

Эти находки подтверждают исторический контекст Послания апостола Павла к колоссянам, где он убеждал общину, что вера не нуждается в обрядах и магии. Археолог добавил, что рациональное расположение гробниц в скалах позволяло не занимать плодородные земли, что указывает на развитую городскую экономику.

