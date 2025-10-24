Сектор Газа
24 октября, 14:12

Китай отказался принимать главу МИД Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ EQRoy

Запланированный на воскресенье визит министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай внезапно отменён. Как сообщает Bild, Пекин не проявил готовности к переговорам, и в итоге поездка была перенесена «на более поздний срок».

По данным немецкого МИД, китайская сторона согласилась лишь на одну встречу — с министром иностранных дел КНР Ван И. Других переговоров запланировано не было. В результате стороны договорились ограничиться телефонным разговором.

Темы предстоящих обсуждений были ключевыми: Берлин намеревался поднять вопрос экспортных ограничений Китая на редкоземельные металлы и полупроводники, что напрямую затрагивает немецкую промышленность.

Отношения между странами осложнились на фоне заявлений Вадефуля о Тайване. Он неоднократно критиковал Пекин за «угрозы острову», а китайский дипломат Го Цзякунь в ответ обвинил Германию в поддержке сепаратизма, отметив, что требования Берлина «сохранить статус-кво» фактически означают поддержку независимости Тайваня.

Это не первый дипломатический сбой между Берлином и Пекином за последний год. Германия всё активнее поддерживает антикитайские инициативы ЕС и США — от ограничений на поставку микрочипов до заявлений о «рискованной зависимости» от китайской экономики. Пекин воспринимает такие шаги как двойные стандарты и вмешательство во внутренние дела, особенно в вопросе Тайваня.

Отмена визита Вадефуля демонстрирует охлаждение отношений между Китаем и Германией, несмотря на масштаб торговых связей: Китай остаётся крупнейшим внешнеторговым партнёром Германии, но политические контакты двух стран заметно сократились.

