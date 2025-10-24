Раненый командир российской разведгруппы стал невидимкой для роя дронов ВСУ и выжил

Командир разведгруппы спецназа ВС РФ Дмитрий Москаленко, получив ранение во время выполнения боевой задачи, сумел самостоятельно выбраться из зоны действия роя вражеских БПЛА и оказать себе первую помощь. За проявленные мужество и стойкость он награжден медалью «За отвагу». О заслугах российских военнослужащих рассказал проект «Герои спецоперации Z».

Подвиги солдат ВС РФ. Видео © Проект «Герои спецоперации Z»

Один из военнослужащих также рассказал, как он спас своего товарища от украинских дронов в изнурительную жару.

«Не считаю, что это (спасение) должно быть как-то отмечено, потому что мы — единое целое. Он как мой брат, считай. Это мой долг», — сказал боец.

Заместитель Москаленко с позывным Колдун — снайпер с соколиной точностью. За результативность и личное участие в операциях он отмечен орденом Мужества, Георгиевским крестом IV степени, двумя медалями «За отвагу» и медалью Жукова.

Сейчас оба военнослужащих с богатым боевым опытом занимаются подготовкой молодых бойцов. По словам заместителя командира группы Сергея Зинина, ключевая задача для новобранца — стать частью команды и выработать стрессоустойчивость, без которой на службе не обойтись.

Ранее российский военнослужащий рассказал о тяжёлом танковом бое, в который пришлось вступить ВС РФ. Тогда жизнь солдат в первом танке висела на волоске и полностью зависела от их товарищей-танкистов, которые защищали их от боевиков во время отхода.