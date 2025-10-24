Нет секса — с вещами на выход: В ЯНАО муж придумал для жены-рабыни современный «Домострой»

Очень патриархальный житель Ямало-Ненецкого автономного округа составил уникальный семейный договор, регулирующий все аспекты супружеской жизни — от интимных отношений до финансовых трат. Документ начинается с цитат российского психолога Михаила Лабковского и апостола Павла — да, именно в таком порядке. Необычную историю XXI века рассказывает Baza.

Сергей, работавший в сфере образования, разработал для своей жены Марии напоминающий «Домострой» детальный свод правил, получивший название «семейная конституция». Документ запрещает женщине отказывать в сексуальной близости без уважительных причин и обязует её покинуть квартиру в течение семи дней в случае нарушения этого пункта.

Вот более детальный список требований: — Все траты свыше 5 тысяч рублей — согласовывать; — Полный контроль над семейным чатом в мессенджере; — Жена должна являться в постель без дополнительного уведомления, толчки попой, локтем, плечом﻿ — запрещены; — Отказ в сексе недопустим, фразы «Помоги себе сам», «Вспомни как в армии», «Только не сегодня» — категорически запрещены; — Сексуальные игрушки с электрическим приводом — тоже нельзя; — Всё имущество переоформляется в собственность мужа,⁣⁣ а кредитный договор — на жену.⁣⁣

После 24 лет брака Мария приняла решение о разводе, согласившись на неравномерный раздел собственности ради свободы. Однако когда женщина переехала в другой город и создала новую семью, её бывший супруг оспорил ранее заключённое соглашение о разделе имущества в судебном порядке. Суд удовлетворил его иск, обязав Марию компенсировать дополнительную материальную сумму.

