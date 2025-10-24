Нет секса — с вещами на выход: В ЯНАО муж придумал для жены-рабыни современный «Домострой»
В ЯНАО муж-абьюзер составил «домашнюю конституцию» для контроля над женой
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Очень патриархальный житель Ямало-Ненецкого автономного округа составил уникальный семейный договор, регулирующий все аспекты супружеской жизни — от интимных отношений до финансовых трат. Документ начинается с цитат российского психолога Михаила Лабковского и апостола Павла — да, именно в таком порядке. Необычную историю XXI века рассказывает Baza.
Сергей, работавший в сфере образования, разработал для своей жены Марии напоминающий «Домострой» детальный свод правил, получивший название «семейная конституция». Документ запрещает женщине отказывать в сексуальной близости без уважительных причин и обязует её покинуть квартиру в течение семи дней в случае нарушения этого пункта.
Вот более детальный список требований:
— Все траты свыше 5 тысяч рублей — согласовывать;
— Полный контроль над семейным чатом в мессенджере;
— Жена должна являться в постель без дополнительного уведомления, толчки попой, локтем, плечом — запрещены;
— Отказ в сексе недопустим, фразы «Помоги себе сам», «Вспомни как в армии», «Только не сегодня» — категорически запрещены;
— Сексуальные игрушки с электрическим приводом — тоже нельзя;
— Всё имущество переоформляется в собственность мужа, а кредитный договор — на жену.
После 24 лет брака Мария приняла решение о разводе, согласившись на неравномерный раздел собственности ради свободы. Однако когда женщина переехала в другой город и создала новую семью, её бывший супруг оспорил ранее заключённое соглашение о разделе имущества в судебном порядке. Суд удовлетворил его иск, обязав Марию компенсировать дополнительную материальную сумму.
Ранее Life.ru рассказывал об исследовании, авторам которого наверняка было бы интересно изучить этого мужчину из ЯНАО: учёные выяснили, что уверенных в себе представителей сильного пола отличает характерная походка — с заметными раскачиванием корпуса и отведёнными назад плечами. Именно такие мужчины обычно воспринимаются окружающими как более уверенные и доминирующие личности. В эксперименте учёные под руководством доктора Коннора Лесли создали цифровые аватары на основе движений 52 мужчин, и испытуемые единодушно оценивали такие динамичные модели как демонстрирующие силу и превосходство, даже без визуальных подсказок вроде лица или одежды. По мнению исследователей, эта способность мгновенно распознавать потенциально опасного соперника по его движениям является эволюционным механизмом, который был критически важен для выживания в древности.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.