Теперь и на кладбище: Украинские военкомы нашли новое место поиска новобранцев

На Украине военкомы скрутили четверых работников похоронного бюро во время процесса погребения усопшего. Об этом пишет украинское издание «Думская». Мужчины должны были вынести гроб с телом, а потом опустить его в могилу. Семья усопшего оказалась в недоумении, когда представитель ритуальной компании развёл руками и заявил, что теперь и не знает, как завершить траурную церемонию.

«ТЦК (территориальный центр комплектования, военкоматы. — Прим. Life.ru) мобилизовал похоронную бригаду прямо из катафалка», — сказано в тексте.

Родственники решили не оставлять беспредел, они готовы жаловаться. По их словам, в стране творится настоящий абсурд с мобилизацией, который дошёл даже до кладбища. Семья возмутилась, что всё выглядит дико на фоне того, что, например, бронь от призыва получили работники игорного бизнеса и онлайн-казино.

Ранее в Харькове сотрудник территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) распылил слезоточивый газ, чтобы разогнать жителей, мешавших мобилизации. Толпа обступила автобус, била по дверям и пыталась заблокировать движение сотрудников ТЦК, после чего и был в митингующих пущен газ.