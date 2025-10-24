Сектор Газа
24 октября, 15:07

Теперь и на кладбище: Украинские военкомы нашли новое место поиска новобранцев

На Украине работников ритуального бюро мобилизовали прямо во время процессии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhanna Kavaliova

На Украине военкомы скрутили четверых работников похоронного бюро во время процесса погребения усопшего. Об этом пишет украинское издание «Думская». Мужчины должны были вынести гроб с телом, а потом опустить его в могилу. Семья усопшего оказалась в недоумении, когда представитель ритуальной компании развёл руками и заявил, что теперь и не знает, как завершить траурную церемонию.

«ТЦК (территориальный центр комплектования, военкоматы. — Прим. Life.ru) мобилизовал похоронную бригаду прямо из катафалка», — сказано в тексте.

Родственники решили не оставлять беспредел, они готовы жаловаться. По их словам, в стране творится настоящий абсурд с мобилизацией, который дошёл даже до кладбища. Семья возмутилась, что всё выглядит дико на фоне того, что, например, бронь от призыва получили работники игорного бизнеса и онлайн-казино.

Ранее в Харькове сотрудник территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) распылил слезоточивый газ, чтобы разогнать жителей, мешавших мобилизации. Толпа обступила автобус, била по дверям и пыталась заблокировать движение сотрудников ТЦК, после чего и был в митингующих пущен газ.

Татьяна Миссуми
