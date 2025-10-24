Сектор Газа
24 октября, 16:18

Бразильская модель сколотила крупную наркобанду и пустилась в бега, её ищет полиция

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melissasaid

Бразильская 23-летняя блогерша Мелисса Сайд стала фигуранткой громкого дела о наркоторговле и отмывании денег. По данным Daily Star, девушка подозревается в руководстве сетью распространителей каннабиса. Она сбежала из страны, чтобы избежать ареста.

Полиция провела обыски в пяти местах, связанных с Сайд, обнаружив электронные устройства, наличные деньги и улики, указывающие на сомнительные финансовые операции. Однако самой блогерши там не оказалось.

В рамках операции Erva Afetiva, направленной на борьбу с наркобизнесом, были задержаны предполагаемые сообщники Сайд и установлены связи с поставщиками наркотиков из штатов Баия и Сан-Паулу. Сама Мелисса Сайд является активной сторонницей легализации наркотиков. В Бразилии подобные случаи, когда девушки оказываются вовлеченными в дела о контрабанде наркотиков, — совсем не редкость.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Саратовской области разгорелся скандал: мать подозревается в том, что дала своему девятилетнему сыну наркотики. Об этом стало известно благодаря видео, снятому очевидцем, зафиксировавшим неадекватное поведение пассажиров автомобиля.

    avatar