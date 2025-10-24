Исполнительница хита «Сигма Бой» Мария Янковская рассказала, как отметила 13-й день рождения

Певица Мария Янковская, получившая известность благодаря вирусному треку «Сигма Бой», отпраздновала свой 13-й день рождения в стилистике фильма «Москва слезам не верит». Об этом артистка рассказала в интервью Леди Mail, отметив, что праздник прошёл успешно и понравился всем гостям.

Среди наиболее запоминающихся подарков юная звезда выделила золотую рыбку, которую назвала Мотя, выразив уверенность, что та будет исполнять её желания. Певица также призналась, что особенно ценит внимание и сюрпризы в свой адрес, подчеркнув, что гости выполнили практически все пункты её виш-листа.

«Я люблю наблюдать за реакцией людей, когда они видят, что ты им преподнёс. Но, конечно, очень приятно самой получать подарки — пусть даже маленькие, и тем не менее. Это значит, что человек подумал о тебе, захотел сделать сюрприз», — призналась Янковская.

21 октября легендарный режиссёр Никита Михалков отметил 80-летие. Юбилей одного из самых влиятельных деятелей отечественной культуры имел государственное значение: президент Владимир Путин лично поздравил мастера, подчеркнув их давнюю дружбу и назвав Михалкова «патриотом Родины в глубоком, философском смысле».