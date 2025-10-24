На Кубани захотели отстреливать расплодившихся енотов-захватчиков, но есть нюанс

В Краснодарском крае планируют массовый отстрел енотов-полоскунов из-за превышения допустимого уровня популяции. Об этом сообщил Mash.

Телеграм-канал писал, будто численность животных превысила 7 тысяч особей, что создаёт серьёзную угрозу экосистеме. Еноты уничтожают редких земноводных, включая колхидских жаб и малоазиатских лягушек, а также переносят опасные заболевания — бешенство, лептоспироз и чуму плотоядных. Особую проблему представляют Усть-Лабинский и Туапсинский районы, где отмечается наибольшая концентрация этих хищных млекопитающих.

Однако ТАСС со ссылкой на краевое Министерство природных ресурсов опровергает такие планы. В ведомстве заявили, что популяция енотов поддерживается на стабильном уровне и их не будут отстреливать.

В мае Life.ru рассказывал, как в Балвском крае в Латвии впервые официально зафиксировали появление енота в дикой природе, после чего животное, признанное в ЕС инвазивным видом, было ликвидировано. Охотник Янис Шакинс, получивший соответствующее задание от государственных служб, поймал зверя с помощью специальной ловушки с мясной приманкой, а поскольку самец находился в истощённом состоянии, его усыпили для последующего изготовления чучела. Данный инцидент стал первым официальным подтверждением проникновения енота на территорию страны, где эти животные рассматриваются как угроза для местной экосистемы из-за своей агрессивности, способности переносить болезни и вытеснять аборигенные виды.