24 октября, 15:43

Уиткофф пытался убедить Зеленского пойти на территориальные уступки

Обложка © president.gov.ua

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф просил Владимира Зеленского отдать России часть территории Украины и отказаться от претензий на уже освобождённые российскими войсками земли. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Во время встречи Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова подталкивал его согласиться на требования Путина уступить Донбасс России», — сказано в статье.

Ранее Владимир Зеленский заявил перед саммитом лидеров ЕС, что Украина не пойдёт на территориальные уступки. Политик добавил, что Киев должен «не только защищаться вместе с Европой и США, но и давить на Владимира Путина».

Татьяна Миссуми
