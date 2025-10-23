Зеленский снова отказался идти на территориальные уступки
Обложка © ТАСС / ЕРА / THOMAS TRAASDAHL
Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдёт на территориальные уступки.
«Никаких территориальных уступок не будет», — сказал он перед саммитом лидеров ЕС.
Зеленский добавил, что Киев должен «не только защищаться вместе с Европой и США, но и давить на Владимира Путина».
При этом ранее Владимир Зеленский вновь выступил с инициативой прекращения огня на передовой, подчеркнув необходимость дальнейших переговоров о мире. Это предложение Зеленского сочли жестом отчаяния.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.