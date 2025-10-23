Зеленский снова отказался идти на территориальные уступки

Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдёт на территориальные уступки.

«Никаких территориальных уступок не будет», — сказал он перед саммитом лидеров ЕС.

Зеленский добавил, что Киев должен «не только защищаться вместе с Европой и США, но и давить на Владимира Путина».