Guardian объяснила, почему потеря Донбасса для Киева — не так уж и плохо

Сохранение контроля России над Донбассом может оказаться наименее плохим исходом в рамках завершения конфликта для Украины. Об этом пишет The Guardian.

В материале отмечается, что подобный финал нельзя назвать справедливым для Киева и приятным для его союзников, однако он выглядит предпочтительнее множества иных сценариев, которые сулят ещё более тяжёлые последствия.

«Если бы конфликт закончился, например, контролем Россией над Донбассом, это будет несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для её сторонников, но всё же лучше многих альтернатив», — сказано в публикации.