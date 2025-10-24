Сектор Газа
24 октября, 15:54

ФСБ в Крыму задержала мужчину за призывы к насилию против русских

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Житель Судака в Крыму задержан за публичные призывы к насилию в отношении русскоязычного населения. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по республике Крым.

В ведомстве пояснили, что мужчина 1964 года рождения обвиняется в осуществлении публичных призывов к экстремистской деятельности. По данным ФСБ, он размещал в социальной сети Facebook материалы русофобского характера, где оскорбительно высказывался о русских и призывал к насильственным действиям. За совершение данного преступления ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко заявил, что власти страны, по его мнению, стремятся к полной депортации граждан России и русскоязычного населения. Он указал, что для реализации этой цели, как он считает, были разработаны специальные законодательные нормы, поскольку русское население стало «неугодным» для латвийских властей.

