ФСБ в Крыму задержала мужчину за призывы к насилию против русских

Житель Судака в Крыму задержан за публичные призывы к насилию в отношении русскоязычного населения. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по республике Крым.

В ведомстве пояснили, что мужчина 1964 года рождения обвиняется в осуществлении публичных призывов к экстремистской деятельности. По данным ФСБ, он размещал в социальной сети Facebook материалы русофобского характера, где оскорбительно высказывался о русских и призывал к насильственным действиям. За совершение данного преступления ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко заявил, что власти страны, по его мнению, стремятся к полной депортации граждан России и русскоязычного населения. Он указал, что для реализации этой цели, как он считает, были разработаны специальные законодательные нормы, поскольку русское население стало «неугодным» для латвийских властей.