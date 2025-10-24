Журналистка Лученко* объявлена в розыск

В России следствие объявило в розыск журналистку Ксению Лученко*, которая проходит по уголовному делу о распространении фейков о российских войсках. Такие данные появились в соответствующей базе МВД РФ.

«Разыскивается по статье УК», — сказано в тексте, конкретная статья не называется.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лученко*, признанной в России иноагентом. Её подозревают в публикации недостоверной информации о Вооружённых силах РФ. Лученко* уехала из России весной 2022 года. Сейчас она находится в Черногории, где ведёт преподавательскую деятельность.

