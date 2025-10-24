Сын Михаила Круга рассказал, как устроил невесте серьёзную проверку до помолвки

Сын Михаила Круга принял решение о женитьбе после того, как устроил своей избраннице проверку во время отдыха в Таиланде. Об этом Александр Круг рассказал в беседе с порталом 7days.ru. Мужчина признался, что его возлюбленная Ульяна достойно справилась с «испытанием».

По словам Круга-младшего, ему было очень важно мнение мамы о невесте. Он решил дать им время пообщаться и найти общий язык, а сам занял выжидательную позицию. Пригласил обеих на совместный отдых в Таиланд, где арендовал виллу. Уединение вдали от цивилизации вынудило мать и будущую невестку общаться практически постоянно. Ульяна с «заданием» справилась, похвастался Александр.

«Кольцо я купил заранее — до того, как мы полетели в Таиланд. Мы там арендовали дом на время отдыха. Мне было интересно, как они будут вести себя вдвоём. Через десять дней я понял, что всё хорошо и тогда решил, что точно сделаю предложение. Мне было важно понять, как мама будет относиться к моей будущей жене. Если они будут в контрах, то зачем оно мне такое нужно?» — поделился Круг.

Как сообщалось ранее, 23-летний сын легендарного шансонье Михаила Круга Александр покинул «клуб холостяков», официально оформив брак со своей ровесницей и участницей телепроекта «Давай поженимся» Ульяной Сытиновой.