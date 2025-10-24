Замглавы Якутии выступил в правительстве с оправданием «на любой случай»

Якутский чиновник нашёл способ философски отнестись к любой неудаче. Глубокое изречение прозвучало от замглавы региона Дмитрия Садовникова во время выступления в республиканском правительстве.

«Не везде ровно получается. Жизнь она разная. И ситуаций, которые нам подкидывает судьба и природа, как говорится, никто не ждёт», — сказал он.

Ранее броской фразочкой отметился начальник отдела пожарного надзора Госжилстройнадзора Башкортостана, обвиняемый в получении крупной взятки за выдачу положительного заключения на складской комплекс. Когда к нему нагрянули сотрудник ФСБ, чиновник заявил, что силовики должны были прийти раньше и он уже утомился их ждать.