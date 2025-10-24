В Словакию с Украины за месяц сбежали свыше 11 тысяч молодых мужчин после того, как правительство разрешило пересекать границу гражданам страны в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«За месяц после того, как правительство разрешило выезд за границу мужчин от 18 до 22 лет, на въезде в Словакию зарегистрировали более 11 тысяч пересечений границы украинцами этой возрастной категории», — сказано в публикации.

Ранее депутат Верховной Рады Никита Потураев заявил, что видеоролики с насильственной мобилизацией на Украине якобы являются «просто дипфейками». По его словам, жуткие кадры с агрессивными украинскими военкомами сняты в другой стране или на освобождённых Россией землях, а также могут быть результатом «творчества» искусственного интеллекта.