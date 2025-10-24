Сектор Газа
24 октября, 19:05

Москвич насмерть заколол товарища ножом на домашней пьянке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

В Москве задержан подозреваемый в убийстве своего знакомого, которое произошло в результате бытового конфликта. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

В ночь на 24 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс своему знакомому не менее десяти ударов ножом в доме на Большой Косинской улице. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи провели осмотр и назначили ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия, а расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Краснодарском крае 15-летний подросток из Северского района, во время бытового конфликта нанёс родителю ножевое ранение в шею. По данным ведомства, инцидент произошёл в ночь на 21 октября в посёлке Черноморский. Свидетели вызвали полицию и скорую помощь. Мужчину экстренно доставили в ближайшую больницу, но врачи оказались бессильны.

