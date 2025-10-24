Сектор Газа
24 октября, 17:18

Путин: Прорывные знания важны для экономики и укрепления суверенитета РФ

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам и организаторам церемонии вручения премии «За верность науке». Глава государства напомнил, что именно знания и новейшие технологии становятся ресурсом для социально-экономического развития страны, обеспечивают её суверенитет, а также способствуют улучшению качества жизни граждан.

«Эта престижная награда по праву пользуется высоким общественным признанием и уже более десяти лет вручается просветителям, журналистам, деятелям культуры, которые своим энтузиазмом, подвижническим, востребованным трудом вносят значимый вклад в популяризацию достижений отечественной науки и её замечательных традиций, многое делают для формирования у молодёжи интереса к смелому научному поиску, фундаментальным и прикладным исследованиям»,  текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Всероссийская премия «За верность науке» появилась в 2014 году, она преследует цель популяризировать науку и достижения российских учёных, а также призвать журналистов выносить на первую полосу соответствующие новости.

Территория юных: Как Путин сделал Россию центром молодёжного мира

Ранее была объявлена программа XXIX Международного фестиваля театральных искусств имени Ф. М. Достоевского, который состоится в Старой Руссе. По информации организаторов мероприятия, зрителей ждёт открытие фестиваля спектаклем «Двойник» Новгородского академического театра драмы, поставленным Иваном Судаковым по одноимённой повести писателя. Также в программе – постановка «Кроткая» Саратовского театра драмы имени Слонова (режиссёр Ирина Керученко).

Татьяна Миссуми
