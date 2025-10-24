Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 октября, 17:05

Военблогер Подоляка сообщил об атаке России на ключевой порт Украины

Обложка © freepik / wirestock

Российские военные атаковали с воздуха один из ключевых портов Украины, удар был совершён фугасной авиабомбой (ФАБ-500) с реактивным двигателем и модернизированной системой навигации. Теперь продвижение ВС РФ к победе ускорится ещё больше, ведь разрушенный порт имел стратегически важное значение для украинской армии. Об этом рассказал в телеграм-канале военблогер Юрий Подоляка.

«Порт Южный наравне с портом Черноморск (бывший Ильичевск) — два главных порта Украины. Через него идёт не только основной экспорт, но и завозится много военного снаряжения, боеприпасов и нефтепродуктов», отметил он.

В начале сентября также сообщалось, что российские войска нанесли удар дронами «Герань» по портовой инфраструктуре в Измаиле Одесской области, к которой прибывают корабли с иностранным оружием для ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
