Польские фанаты встретили «Шахтёр» матерными кричалками про Бандеру и УПА*
Обложка © ТАСС / EPA
Польские болельщики устроили провокационную акцию во время вчерашнего матча варшавской «Легии» с донецким «Шахтёром» на стадионе в Кракове. Кадры со стадиона распространяются в соцсетях.
Польские болельщики оказали «тёплый приём» донецкому «Шахтёру». Видео © X / MyLordBebo
Зрители встретили украинскую команду оскорбительными криками в адрес УПА* и Степана Бандеры, а также пронесли на трибуны баннер с надписью «Мы помним Волынь». Инцидент произошёл в рамках матча Лиги конференций УЕФА 23 октября и закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев стадиона.
Летом Life.ru рассказывал, как УЕФА оштрафовал украинский клуб «Александрия» на 20 тысяч евро за нацистские вырики болельщиков в адрес сербских футболистов во время матча Лиги конференций с белградским «Партизаном». Кроме денежного взыскания, команде запретили выходить на следующую игру с национальным флагом, а также установили испытательный срок на два года, в течение которого при повторных инцидентах часть зрителей не будет допущена на домашние матчи в еврокубках. В ответной встрече сербский клуб нанёс сокрушительное поражение «Александрии» — игра закончилась со счётом 4:0.
