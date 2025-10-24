В ГД подготовили законопроект о борьбе с нелегальным майнингом и кражей электричества

В Госдуме подготовили законопроект, ужесточающий борьбу с нелегальным майнингом криптовалют и усиливающий ответственность за кражу электроэнергии. Об этом сообщил председатель комитета по энергетике Николай Шульгинов.

По его словам, пакет документов включает поправки в КоАП и Уголовный кодекс. Проект изменений в КоАП предполагает установление административных составов правонарушений за несоблюдение требований к майнингу.

Одновременно готовятся поправки в Уголовный кодекс, которые введут отдельный состав преступления за хищение электроэнергии с отягчающим обстоятельством — если она использовалась для незаконной добычи цифровой валюты. Законопроект может быть внесён на рассмотрение парламента до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в период с 2022 по 2024 год четверо обвиняемых передали работнику электростанции свыше 500 тысяч рублей для организации нелегального майнинга на объекте энергетической инфраструктуры, включая обеспечение подключения оборудования, бесперебойного электропитания и сокрытие фактов несанкционированного потребления энергии.