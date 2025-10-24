Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 19:08

В ГД подготовили законопроект о борьбе с нелегальным майнингом и кражей электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

В Госдуме подготовили законопроект, ужесточающий борьбу с нелегальным майнингом криптовалют и усиливающий ответственность за кражу электроэнергии. Об этом сообщил председатель комитета по энергетике Николай Шульгинов.

По его словам, пакет документов включает поправки в КоАП и Уголовный кодекс. Проект изменений в КоАП предполагает установление административных составов правонарушений за несоблюдение требований к майнингу.

Одновременно готовятся поправки в Уголовный кодекс, которые введут отдельный состав преступления за хищение электроэнергии с отягчающим обстоятельством — если она использовалась для незаконной добычи цифровой валюты. Законопроект может быть внесён на рассмотрение парламента до конца текущего года.

В Петербурге накрыли крупную майнинг-ферму, обустроенную в ангаре
В Петербурге накрыли крупную майнинг-ферму, обустроенную в ангаре

Ранее сообщалось, что в период с 2022 по 2024 год четверо обвиняемых передали работнику электростанции свыше 500 тысяч рублей для организации нелегального майнинга на объекте энергетической инфраструктуры, включая обеспечение подключения оборудования, бесперебойного электропитания и сокрытие фактов несанкционированного потребления энергии.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar