Психолог объяснил, почему пожилые люди общаются с ИИ вежливее молодёжи

Старшее поколение воспринимает искусственный интеллект как авторитетный источник информации и общается с ним крайне вежливо. Такое заключение в беседе с «Постньюс» сделала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт пояснила, что люди в возрасте относятся к нейросетям как к чему-то официальному и государственному, с чем не принято шутить или спорить. В то же время молодые пользователи чаще используют ИИ для развлечения и не стесняются переходить на неформальное общение.

«Они воспринимают ИИ как что-то очень официальное, государственного уровня, с чем не нужно ни шутить, ни спорить. С авторитетными людьми старшее поколение привыкло вести себя вежливо», — пояснила психолог.

Абравитова добавила, что новое поколение видит в нейросетях возможность послушать анекдоты и посмеяться, что формирует совершенно иную модель взаимодействия.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект достиг паритета с человеком по объёму публикуемого в интернете контента, однако алгоритмы поисковых систем по-прежнему отдают приоритет материалам, созданным людьми. В отчёте отмечается резкий рост доли контента, сгенерированного нейросетями, после запуска ChatGPT в 2023 году. Исследователи выражают опасение, что доминирование машинного контента в сети может привести к кризису больших языковых моделей.