Неизвестные совершили налёт на конвой ФСИН в Казани и освободили заключённого

Неизвестные лица напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключённого. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошёл на улице Гвардейской, где чёрный автомобиль Kia Rio приблизился к служебному транспорту на светофоре. Нападавшие избили сотрудников конвоя и силой извлекли из машины военнослужащего срочной службы, находившегося под охраной. После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия. Силовики объявили план «Перехват» и проводят оперативно-розыскные мероприятия по всему городу.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении на сотрудника Росгвардии в Москве: во время проверки документов в Краснопахорском районе молодой человек, подозреваемый в распространении наркотиков, несколько раз ударил росгвардейца ножом и скрылся с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу, а следственные органы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя, которая предусматривает в том числе пожизненное лишение свободы.