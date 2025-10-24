Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 17:41

Неизвестные совершили налёт на конвой ФСИН в Казани и освободили заключённого

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lovely Bird

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lovely Bird

Неизвестные лица напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключённого. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошёл на улице Гвардейской, где чёрный автомобиль Kia Rio приблизился к служебному транспорту на светофоре. Нападавшие избили сотрудников конвоя и силой извлекли из машины военнослужащего срочной службы, находившегося под охраной. После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия. Силовики объявили план «Перехват» и проводят оперативно-розыскные мероприятия по всему городу.

ФСИН выманила беглого грабителя на «свидание» с помощью фейка на сайте знакомств
ФСИН выманила беглого грабителя на «свидание» с помощью фейка на сайте знакомств

Ранее Life.ru рассказывал о нападении на сотрудника Росгвардии в Москве: во время проверки документов в Краснопахорском районе молодой человек, подозреваемый в распространении наркотиков, несколько раз ударил росгвардейца ножом и скрылся с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу, а следственные органы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя, которая предусматривает в том числе пожизненное лишение свободы.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФСИН России
  • Криминал
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar