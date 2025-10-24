В Балтиморе полиция жёстко задержала школьника, перепутав пачку чипсов с пистолетом. Виноват ИИ

Полицейские в американском городе Балтимор применили жёсткие меры к подростку после ложного срабатывания системы распознавания оружия. Об этом сообщает телеканал BBC.

Искусственный интеллект, установленный в школе, ошибочно принял пачку чипсов Doritos в кармане 16-летнего Таки Аллена за пистолет и автоматически отправил сигнал тревоги. На место прибыли восемь полицейских машин, офицеры с оружием в руках заставили школьника встать на колени и надели на него наручники.

Как пояснил сам подросток, стражи порядка освободили его только после того, как нашли на земле упаковку чипсов. В департаменте полиции округа Балтимор заявили, что офицеры действовали согласно процедуре, а Аллен не был официально арестован. Пострадавший признался журналистам, что теперь боится выходить на улицу после тренировок, особенно с продуктами питания.

Ранее Life.ru рассказывал, как в американском штате Флорида был задержан тринадцатилетний школьник. Правоохранители заинтересовались юношей после того, как система мониторинга учебного заведения зафиксировала его запрос в чат-бот ChatGPT с вопросом о подготовке убийства друга во время урока. Полиция оперативно отреагировала на сигнал, квалифицировав ситуацию как чрезвычайное происшествие, в результате подросток был помещён в центр для несовершеннолетних. Несмотря на объяснения задержанного, что это была лишь шутка в адрес одноклассника, правоохранители подчеркнули недопустимость подобных действий, а шериф призвал родителей провести с детьми разъяснительные беседы о серьёзности таких «шуток» в интернете.