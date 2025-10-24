Life.ru публикует видео с первого после воссоединения концерта «Тату» в Москве

Культовая российская группа «Тату» вновь вышла на сцену в Москве после перерыва в 14 лет. Концерт начался с английской версии хита «Я сошла с ума». Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Первый после воссоединения концерт «Тату» в Москве. Видео © Life.ru

Выступление получилось трогательным — певицы часто держались за руки и стояли лицом к лицу. Отчасти это было вынужденной мерой: Лена Катина недавно сняла гипс с ранее сломанной ноги и не могла очень активно передвигаться по сцене.

А ещё Юлия Волкова рассказала зрителям, как ночами звонила Елене Катиной и приезжала к ней домой, где подруга угощала её супом.

«Тату» (t.A.T.u.) — российская поп-группа, состоящая из Юлии Волковой и Елены Катиной. Создана продюсером Иваном Шаповаловым и композитором Александром Войтинским. Группа заняла третье место на Евровидении-2003, а их дебютный англоязычный сингл All the Things She Said стал одним из самых успешных синглов года. t.A.T.u. является единственной российской группой, получившей награду IFPI, и хотя коллектив официально не работает в полном формате, участницы периодически воссоединяются для специальных выступлений.

Ранее Life.ru рассказывал, что масштабное выступление в Москве может принести «Тату» около 30 миллионов рублей от продажи билетов, причём более половины из них были раскуплены ещё в середине сентября. Стоимость билетов варьировалась от пяти до 30 тысяч рублей Волкова и Катина получат за этот вечер приблизительно 15 миллионов рублей, а остальные средства покроют организационные расходы, включая аренду площадки и работу технического персонала.