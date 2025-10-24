В Ростове-на-Дону арестовали экс-главу администрации города Алексея Логвиненко

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего главу городской администрации Алексея Логвиненко. Судья удовлетворила ходатайство следствия, избрав в отношении экс-чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уголовное дело было возбуждено по факту противоправных действий, совершённых Логвиненко в 2020 году, когда он занимал пост главы администрации донской столицы. По версии следствия, чиновник вопреки требованиям законодательства привлёк кредит коммерческого банка, что причинило городскому бюджету ущерб на сумму свыше 47 миллионов рублей.

Напомним, задержали Логвиненко в пятницу, после чего его доставили в суд для избрания меры пресечения. В отношении Логвиненко инициировано уголовное производство по факту превышения служебных полномочий, что квалифицируется по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.