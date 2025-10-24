Арестованный экс-мэр Ростова-на-Дону Логвиненко планировал улететь в Дубай 29 октября

Экс-мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко столкнулся с избранием меры пресечения в ходе следствия. В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону выяснили, что бывший градоначальник намеревался улететь в Дубай 29 октября. Эта информация поступила от гособвинителя.

«Логвиненко оформляет документы, делает Шенгенскую визу и 29 октября хотел улететь в Дубай. В ОАЭ он бывает достаточно часто», — заявил прокурор.

Обвинитель также добавил, что Логвиненко имеет связи в правоохранительных органах, что может позволить ему оказать давление на свидетелей. По этой причине суд счёл необходимым арест.

Напомним, Логвиненко задержали в пятницу подозрению в превышении должностных полномочий. Он возглавил администрацию Ростова-на-Дону в 2019 году, после досрочной отставки его предшественника Виталия Кушнарева. В январе 2025 года Логвиненко сам подал в отставку