Искусственный интеллект защитит памятники Петербурга от вандалов

В Санкт-Петербурге запустили тестирование системы, которая будет следить за историческими памятниками с помощью искусственного интеллекта. Городской комитет по информатизации и связи сообщил, что камеры и звуковые оповещатели уже начали круглосуточное дежурство в центре города.

Проект реализован совместно с КГИОП, а к пилотному тесту подключили объекты, которые особенно нуждаются в защите: памятник маршалу Жукову, «Медного всадника» и скульптурную композицию «Львы» на Большой Неве. За каждым из них теперь наблюдает система видеоаналитики, а возле памятника Жукову установлены специальные динамики для предупреждения нарушителей.

Система способна фиксировать попытки порчи памятников в реальном времени и передавать информацию специалистам КГИОП и правоохранительным органам. По словам председателя комитета по информатизации и связи Юлии Смирновой, технология позволит не только охранять объекты, но и накапливать данные о состоянии памятников, делая антивандальные меры более эффективными. После успешного теста систему планируют расширить на все значимые исторические места Петербурга.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге ИИ начали использовать для охраны детских площадок. Система анализирует видео и аудио в реальном времени и при угрозе сразу вызывает наряд Росгвардии.