В Запорожской области украинку приговорили к 14 годам за теракт и шпионаж

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор гражданке Украины Яне Суворовой, признав её виновной по целому ряду тяжких преступлений. Девушка 2004 года рождения получила 14 лет лишения свободы в колонии общего режима за шпионаж, совершение террористического акта и участие в террористическом сообществе.

Согласно сообщению УФСБ России по Запорожской области, Суворова вступила в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами, и выполняла функции администратора Telegram-канала. Она передавала кураторам информацию о дислокации и передвижении подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации.

Как установило следствие, именно сведения, переданные Суворовой, были использованы украинскими вооружёнными формированиями в марте 2023 года для нанесения удара по Мелитополю. В результате атаки был причинён материальный ущерб зданию Военно-гражданской администрации Запорожской области.

Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области продавца-консультанта осудили на 12 лет колонии за сотрудничество с украинскими военными. По решению суда, мужчина признан виновным в государственной измене.