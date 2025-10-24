Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 19:44

В Запорожской области украинку приговорили к 14 годам за теракт и шпионаж

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор гражданке Украины Яне Суворовой, признав её виновной по целому ряду тяжких преступлений. Девушка 2004 года рождения получила 14 лет лишения свободы в колонии общего режима за шпионаж, совершение террористического акта и участие в террористическом сообществе.

Согласно сообщению УФСБ России по Запорожской области, Суворова вступила в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами, и выполняла функции администратора Telegram-канала. Она передавала кураторам информацию о дислокации и передвижении подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации.

Как установило следствие, именно сведения, переданные Суворовой, были использованы украинскими вооружёнными формированиями в марте 2023 года для нанесения удара по Мелитополю. В результате атаки был причинён материальный ущерб зданию Военно-гражданской администрации Запорожской области.

В Калининграде осудили двух украинцев за шпионаж и попытку похищения ребёнка
В Калининграде осудили двух украинцев за шпионаж и попытку похищения ребёнка

Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области продавца-консультанта осудили на 12 лет колонии за сотрудничество с украинскими военными. По решению суда, мужчина признан виновным в государственной измене.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar