Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 19:42

Путин назначил Вадима Титова главой управления АП по стратегическому партнёрству

Вадим Титов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Вадим Титов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин назначил Вадима Титова начальником управления президента по стратегическому партнёрству и сотрудничеству. Указ опубликовали на портале правовых актов.

«Назначить Титова Вадима Петровича начальником управления президента Российской Федерации по стратегическому партнёрству и сотрудничеству», — указано в документе.

Ранее Вадим Титов занимал должность генерального директора «Росатом Международная сеть. В администрации президента сейчас заняты формированием штатной структуры управления. Сотрудников должны назначить до декабря.

Мишустин назначил Николая Бегчина на пост заместителя министра финансов
Мишустин назначил Николая Бегчина на пост заместителя министра финансов

Напомним, указ о создании нового управления Путин подписал 29 августа. В тот же день ликвидировали два других управления администрации президента: по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также по приграничному сотрудничеству. Администрации поручили в течение трёх месяцев провести необходимые организационно-штатные преобразования.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar