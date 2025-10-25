Российский сериал про маньяка признали лучшим на фестивале в Италии

Российский сериал «Фишер» завоевал премию в номинации «Лучший сериал» на итальянском фестивале Onirica Film. Первый сезон шоу рассказывает о серийном убийце Сергее Головкине, который орудовал в Одинцовском районе Московской области. Второй сезон намекал на преступления Левона Арояна с Кубани, а также включал собирательные образы других серийных убийц

Церемония награждения прошла в кинотеатре «Гарибальди» в города Каррара. Onirica Film Festival — это международный фестиваль жанрового кино, специализирующийся на фэнтези, научной фантастике, хорроре и мистике. Его название отражает «сновидческую» (от итал. onirico) природу этих жанров. Onirica предоставляет платформу для независимых режисс§ров, чь§ творчество часто остается за рамками крупных фестивалей. Фестиваль включает конкурсные программы полнометражных и короткометражных фильмов со всего мира.

