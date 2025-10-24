В Киеве назвали силовую мобилизацию единственным эффективным методом

Представитель Киевского областного военкомата Олег Байдалюк отметил, что рекрутинговые центры не обеспечивают достаточное количество новобранцев. Он утверждает, что только силовая мобилизация помогает увеличить ряды ВСУ.

«По состоянию на начало 2025 года было 38 тысяч обращений через рекрутинговые центры для вступления в ряды ВСУ. Из этих 38 тысяч только 8 тысяч рассматриваются как кандидаты на службу в армии. То есть 30 тысяч пришли, пообщались, развернулись и ушли», — заявил он в интервью телеканалу «24».

Байдалюк пояснил, что если фронту нужно дополнительно 100 тысяч бойцов, то в процентном соотношении рекрутинговые центры предоставляют лишь 8 тысяч кандидатов. Остальное — это результат мобилизации.

По его словам, территориальные центры комплектования в настоящее время пополняют украинскую армию.

«Других вариантов физически не существует», — добавил Байдалюк.

Ранее Life.ru сообщал, что объём теневого рынка, связанного с уклонением граждан Украины от мобилизации, достиг около двух миллиардов евро. В основном призывают лиц более старшего возраста, которые не успели выехать за границу.