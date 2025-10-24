Сектор Газа
24 октября, 20:25

В Белгородской области задержали заслуженного строителя России Карла Лоора

Карл Лоор. Обложка © kmapjs.ru

В Белгородской области задержали Карла Лоора, заслуженного строителя России и мецената. Источники сообщают, что его подозревают в передаче взятки чиновнику администрации Старого Оскола. Эту информацию опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным канала, в 2018 году Лоор передал должностному лицу квартиру. Жильё дали в обмен на покровительство и помощь в вводе в эксплуатацию жилого дома. В результате компания предпринимателя смогла без проблем продать квартиры и получить прибыль.

Против Лоора возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Его арестовали. Чиновник, получивший квартиру, также стал фигурантом дела — его подозревают в получении взятки.

Замглавы Железногорска Вычужанин задержан по делу о выводе бюджетных денег
Ранее Life.ru сообщал об аресте экс-мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Выяснилось, что обвиняемый в превышении полномочий бывший градоначальник намеревался улететь в Дубай 29 октября.

