В Белгородской области задержали заслуженного строителя России Карла Лоора

В Белгородской области задержали Карла Лоора, заслуженного строителя России и мецената. Источники сообщают, что его подозревают в передаче взятки чиновнику администрации Старого Оскола. Эту информацию опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным канала, в 2018 году Лоор передал должностному лицу квартиру. Жильё дали в обмен на покровительство и помощь в вводе в эксплуатацию жилого дома. В результате компания предпринимателя смогла без проблем продать квартиры и получить прибыль.

Против Лоора возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Его арестовали. Чиновник, получивший квартиру, также стал фигурантом дела — его подозревают в получении взятки.

