Регион
24 октября, 20:47

Дмитриев раскрыл, кто призывает к продолжению конфликта на Украине

Кирилл Дмитриев. Обложка © kremlin.ru

Призывы к продолжению конфликта на Украине исходят от людей, связанных с военными контрактами и многомиллиардными экономическими интересами. Об этом заявил прибывший в США спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В интервью Ларе Логан он сообщил: «Есть люди, которые говорят, что хотят войны, потому что у них есть связи с военными подрядчиками, миллиарды долларов экономических интересов». Дмитриев добавил, что другая часть общества, поддерживающая конфликт, может быть дезинформирована и не осознаёт реальных целей России.

Ранее Дмитриев отмечал, что Европа и Великобритания пытаются помешать прямым переговорам Путина и Трампа из-за опасения ослабления своего влияния.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
