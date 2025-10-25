Сектор Газа
Эстонская почтовая компания перестаёт обслуживать клиентов на русском языке

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Эстонская почтовая компания Omniva объявила о прекращении обслуживания клиентов на русском языке. Исполняющий обязанности коммерческого директора Свен Кукемелк отметил, что этот шаг не означает, что сотрудники компании перестанут говорить по-русски.

«Если наш специалист по обслуживанию клиентов владеет русским языком, он с удовольствием продолжит общаться с клиентами на нём», — заявил Кукемелк.

По его словам, компания ответит на письменные обращения на русском, но сделает это на английском или эстонском языках.

Уже с ноября служба поддержки клиентов, интернет-сайт, мобильное приложение и постаматы Omniva станут доступны в Эстонии только на двух языках — эстонском и английском.

Ранее Life.ru сообщал, что в Литве захотели оштрафовать робота-уборщика за русскую речь, но не смогли. Как объяснил представитель торговой сети, причиной инцидента стало программное обеспечение на русском языке, которое установила обслуживающая компания.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
