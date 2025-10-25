Эстонская почтовая компания перестаёт обслуживать клиентов на русском языке
Обложка © Freepik / rawpixel.com
Эстонская почтовая компания Omniva объявила о прекращении обслуживания клиентов на русском языке. Исполняющий обязанности коммерческого директора Свен Кукемелк отметил, что этот шаг не означает, что сотрудники компании перестанут говорить по-русски.
«Если наш специалист по обслуживанию клиентов владеет русским языком, он с удовольствием продолжит общаться с клиентами на нём», — заявил Кукемелк.
По его словам, компания ответит на письменные обращения на русском, но сделает это на английском или эстонском языках.
Уже с ноября служба поддержки клиентов, интернет-сайт, мобильное приложение и постаматы Omniva станут доступны в Эстонии только на двух языках — эстонском и английском.
