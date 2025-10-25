Сектор Газа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 октября, 22:57

Дмитриев ответил на вопрос о возможной встрече с Уиткоффом в США

Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai / Life.ru

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, находясь с визитом в США, не стал подтвердил, что проведёт встречу со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. При этом он анонсировал переговоры с неназванными членами вашингтонской администрации.

«Мы не можем подтвердить конкретные детали. Мы встретимся с некоторыми членами команды администрации Трампа», — сказал Дмитриев в интервью Fox News.

Дмитриев: Россия стремится к дипломатическому завершению конфликта на Украине

Ранее Дмитриев положительно характеризовал подход американской стороны, отмечая «искреннее стремление» Уиткоффа понять логику и позицию России. Также спецпредставитель президента обратил внимание на основные препятствия в переговорном процессе по Украине, указав, что именно Киев блокирует продвижение диалога.

