Дмитриев ответил на вопрос о возможной встрече с Уиткоффом в США
Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai / Life.ru
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, находясь с визитом в США, не стал подтвердил, что проведёт встречу со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. При этом он анонсировал переговоры с неназванными членами вашингтонской администрации.
«Мы не можем подтвердить конкретные детали. Мы встретимся с некоторыми членами команды администрации Трампа», — сказал Дмитриев в интервью Fox News.
Ранее Дмитриев положительно характеризовал подход американской стороны, отмечая «искреннее стремление» Уиткоффа понять логику и позицию России. Также спецпредставитель президента обратил внимание на основные препятствия в переговорном процессе по Украине, указав, что именно Киев блокирует продвижение диалога.
