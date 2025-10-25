Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 21:30

Дмитриев: Россия стремится к дипломатическому завершению конфликта на Украине

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Россия хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине и выступает за дипломатическое решение. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционному-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что Москва стремится к мирному урегулированию.

«Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически», — сказал Дмитриев в интервью CNN.

Также представитель президента добавил, что российские вооруженные силы на Украине выбирают исключительно военные цели.

Дмитриев: Киев начинает смотреть на конфликт трезвым взглядом
Дмитриев: Киев начинает смотреть на конфликт трезвым взглядом

Напомним, ранее Дмитриев прибыл в США. Это произошло через несколько дней после появления информации о переносе саммита в Будапеште на высшем уровне. Спецпредставитель президента дал интервью американским СМИ, в котором допустил новый обмен заключёнными с Соединёнными Штатами, раскрыл, кто призывает к продолжению конфликта на Украине и рассказал о связанном с Россией желании Стивена Уиткоффа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar