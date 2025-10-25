Дмитриев: Россия стремится к дипломатическому завершению конфликта на Украине

Россия хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине и выступает за дипломатическое решение. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционному-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что Москва стремится к мирному урегулированию.

«Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически», — сказал Дмитриев в интервью CNN.

Также представитель президента добавил, что российские вооруженные силы на Украине выбирают исключительно военные цели.