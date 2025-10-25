Дмитриев: Россия стремится к дипломатическому завершению конфликта на Украине
Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Россия хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине и выступает за дипломатическое решение. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционному-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что Москва стремится к мирному урегулированию.
«Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически», — сказал Дмитриев в интервью CNN.
Также представитель президента добавил, что российские вооруженные силы на Украине выбирают исключительно военные цели.
Напомним, ранее Дмитриев прибыл в США. Это произошло через несколько дней после появления информации о переносе саммита в Будапеште на высшем уровне. Спецпредставитель президента дал интервью американским СМИ, в котором допустил новый обмен заключёнными с Соединёнными Штатами, раскрыл, кто призывает к продолжению конфликта на Украине и рассказал о связанном с Россией желании Стивена Уиткоффа.
