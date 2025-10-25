Сектор Газа
25 октября, 01:11

Житель Киевской области сходил в военкомат и оказался в реанимации

В Тараще Киевской области мужчина оказался в реанимации с серьёзными травмами. У него диагностировали сотрясение головного мозга и потерю памяти. Такие повреждения украинец получил после посещения военкомата, пишет издание «Страна.ua».

Избитый после ТЦК Украинец. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Віра Каленська

Мать пострадавшего рассказала, что нашла сына избитым до потери памяти после его контактов с территориальным центром комплектования (ТЦК), который на Украине соответствует военкомату. Она отметила, что сейчас он находится в реанимации со следами побоев и многочисленными ушибами.

Издание сообщает, что мать потеряла связь с сыном 15 октября. На следующий день она обратилась в полицию. Там ей сообщили, что сын находится в военкомате. В ТЦК заявили, что направили её сына в воинскую часть.

Ранее Life.ru сообщил о принудительно мобилизованном украинце, который потерял сознание после ночи в ТЦК и позже скончался. Молодой человек прошёл военно-врачебную комиссию и не отказывался от службы, но после визита к военкомам оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой.

Лия Мурадьян
