Экономист объяснил, почему мандарины дешевеют, а лимоны дорожают

Снижение стоимости апельсинов и мандаринов при одновременном подорожании лимонов связано с валютным курсом и изменением географических маршрутов поставок. Об этом в беседе с RG.ru рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

По словам специалиста, доступность апельсинов и мандаринов к новогодним праздникам будет обеспечена за счёт поставок из ЮАР, Турции, Марокко и Китая, а их стоимость вырастет не более чем на 8%, что соответствует общему уровню инфляции.

Ситуация с лимонами сложилась иначе — рост цен обусловлен ограничением поставок из Турции, что вынудило импортёров обращаться к рынкам Латинской Америки, где цены выше, а качество продукции часто уступает турецкому. Также эксперт прогнозирует зимнее подорожание винограда, яблок и киви при одновременном снижении стоимости хурмы и сохранении стабильных цен на бананы.

Ранее экономист Дмитрий Алексеев по заказу Life.ru рассчитал «индекс новогоднего салата Мимоза». По его словам, стоимость популярного новогоднего блюда за год выросла примерно на 14–15%. Главным фактором роста стал подорожавший основной ингредиент — рыбные консервы.