Взрыв газа мог стать причиной ЧП в жилом доме в Сочи

Причиной ЧП в жилом доме в Сочи, предварительно, стал взрыв газа. Об этом пишет SHOT.

Сообщается, что после инцидента в сочинском многоквартирном доме ведётся поиск маленького ребенка. По предварительным данным, также пострадала женщина. На месте происшествия работают все экстренные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее стало известно, что в Сочи произошёл мощный взрыв в жилом доме. Взрывная волна вырвала часть стены на пятом этаже.