Жители Красногорска сообщили о трёх взрывах над городом
Обложка © Life.ru
Жители подмосковного Красногорска сообщили о трёх взрывах над городом. Об этом пишем SHOT.
Громкий звук был слышен в разных частях города около 02:15. Информации о пострадавших нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин тем временем сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на столицу.
Напомним, рано утром 24 октября беспилотник атаковал жилой дом в Красногорске. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Сообщается, что мальчика уносили с места ЧП на окровавленных носилках. Глава округа Дмитрий Волков навестил пострадавших, заверив, что все они в сознании. Раненого ребёнка доставили в центр имени Рошаля, где вместе с ним находится его бабушка. Власти пообещали предоставить временное жильё всем пострадавшим от взрыва.
