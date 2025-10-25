Сектор Газа
24 октября, 23:38

Жители Красногорска сообщили о трёх взрывах над городом

Обложка © Life.ru

Жители подмосковного Красногорска сообщили о трёх взрывах над городом. Об этом пишем SHOT.

Громкий звук был слышен в разных частях города около 02:15. Информации о пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин тем временем сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на столицу.

Врачи НИИ Рошаля успешно прооперировали раненного ударом БПЛА в Красногорске мальчика

Напомним, рано утром 24 октября беспилотник атаковал жилой дом в Красногорске. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе ребёнок. Сообщается, что мальчика уносили с места ЧП на окровавленных носилках. Глава округа Дмитрий Волков навестил пострадавших, заверив, что все они в сознании. Раненого ребёнка доставили в центр имени Рошаля, где вместе с ним находится его бабушка. Власти пообещали предоставить временное жильё всем пострадавшим от взрыва.

