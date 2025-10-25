Сектор Газа
Регион
25 октября, 00:43

Дмитриев объяснил, почему прекращение огня не решит конфликт на Украине

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Временное прекращение огня не приведёт к решению конфликта на Украине. Об этом заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в интервью CNN.

По его словам, Россия стремится не просто к прекращению огня, а к окончательному решению конфликта. Дмитриев отметил, что прекращение огня всегда остаётся временным решением, которое может быть нарушено. Кроме того, его можно использовать его для перевооружения и подготовки к дальнейшему конфликту

Спецпредставитель также выразил мнение, что участники процесса «разумно близки» к достижению договорённости.

Напомним, ранее Кирилл Дмитриев прибыл в США. В ближайшее время он намерен провести переговоры с чиновниками вашингтонской администрации. При этом Дмитриев не уточнил, будет ли среди них спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

