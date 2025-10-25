Сектор Газа
Регион
25 октября, 00:19

Собянин сообщил об уничтожении второго дрона, летевшего на Москву

Обложка © Life.ru

Силы ПВО в ночь на 25 октября сбили ещё один летевший на Москву украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — говорится в сообщении Собянина в 03:15 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

О поражении первого дрона мэр сообщал в 02:28 мск.

В небе над Рязанью прогремело 8 взрывов, предварительно, ПВО отработала по дронам

Напомним, 24 октября беспилотник атаковал жилой дом в Красногорске. В результате пять человек, включая ребёнка, получили ранения. Все пострадавшие в сознании, им оказывается необходимая помощь. Власти пообещали предоставить временное жильё всем пострадавшим.

