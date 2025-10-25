Собянин сообщил об уничтожении второго дрона, летевшего на Москву
Обложка © Life.ru
Силы ПВО в ночь на 25 октября сбили ещё один летевший на Москву украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — говорится в сообщении Собянина в 03:15 мск.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Напомним, 24 октября беспилотник атаковал жилой дом в Красногорске. В результате пять человек, включая ребёнка, получили ранения. Все пострадавшие в сознании, им оказывается необходимая помощь. Власти пообещали предоставить временное жильё всем пострадавшим.
