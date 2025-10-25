Врач раскрыл шансы Ким Кардашьян на излечение аневризмы головного мозга

Аневризма головного мозга, которую диагностировали у Ким Кардашьян, это определённое образование в сосудах, обычно в артериях. Оно опасно тем, что может разорваться и вызвать кровоизлияние в мозг. Об этом рассказал Life.ru врач-терапевт Андрей Звонков.

«Если вспомнить, то у одного из музыканта битлов (Стюарт Сатклифф. — Прим. Life.ru) была аневризма мозга, и он погиб из-за этого. Такие случаи бывают у достаточно молодых людей», — говорит врач

По словам терапевта, это может быть связано с врождёнными проблемами, с генетическими особенностями сосудистой стенки или с перенесённой травмой, сотрясением головного мозга или закрытой черепно-мозговой, когда-то пережитой давно.

Собеседник Life.ru пояснил, что такое заболевание стараются вылечить хирургически, если есть возможность добраться до аневризмы и перекрыть её. Но сначала надо сделать исследование, выяснить, что это за аневризма, в каком месте и насколько она операбельна, как вскрывать черепную коробку.

Тяжесть предстоящей операции зависит от места расположения аневризмы. Иногда бывает, что она вообще недоступна.

«А если прооперировать не получится — это постоянная жизнь с риском, можно завтра умереть, можно через 5 лет, а можно через 35», — подвёл итог Звонков.

Как сообщал Life.ru, у американской бизнесвумен и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга. Во время магнитно-резонансной томографии у знаменитости заметили вздутие кровеносного сосуда в мозге. Она связала проблемы со здоровьем со стрессом из-за тяжёлого развода с рэпером Канье Уэстом.