В Сочи один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в жилом доме

В Сочи в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева один человек погиб, ещё трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. ЧП произошло на четвёртом этаже, где после взрыва вспыхнул пожар на площади 15 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, однако последствия оказались серьезными: разрушены стены и повреждены окна в трёх квартирах. По предварительным данным, погибшим оказался 70-летний мужчина. Среди пострадавших — женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет, которые находятся в тяжёлом состоянии. «За их жизнь борются врачи 4-й городской больницы», — сообщили в оперативных службах. Ещё один 36-летний мужчина был госпитализирован с ушибом бедра.

Для 18 жильцов из пострадавших квартир были организованы два пункта временного размещения. Всего из дома на время работ эвакуировали 70 человек. На месте работают экстренные и правоохранительные службы, выясняя все обстоятельства произошедшего.

«Развёрнут оперативный штаб администрации города, работают правоохранительные органы и оперативные службы», — сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Он выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что жильцам повреждённого дома окажут всю необходимую помощь.

Напомним, ранее в Сочи прогремел мощный взрыв в жилом доме. Life.ru публиковал видео с места ЧП. Ударная волна вырвала часть стены.