В Сочи маленькую девочку нашли под завалами после взрыва в жилом доме
Обложка © Life.ru
В Сочи после взрыва в жилом доме под завалами нашли маленькую девочку. Об этом сообщает SHOT.
Сейчас ребёнка везут в больницу. Предварительно, в результате ЧП погиб один человек. После взрыва начался пожар на площади 15 квадратных метров. На месте продолжают работать экстренные службы.
Напомним, ранее в Сочи прогремел мощный взрыв в жилом доме. Взрывная волна вырвала часть стены на пятом этаже. Предварительная причина инцидента — взрыв газа.
