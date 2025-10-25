В Сочи маленькую девочку нашли под завалами после взрыва в жилом доме

В Сочи после взрыва в жилом доме под завалами нашли маленькую девочку. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас ребёнка везут в больницу. Предварительно, в результате ЧП погиб один человек. После взрыва начался пожар на площади 15 квадратных метров. На месте продолжают работать экстренные службы.