Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 23:42

В Сочи маленькую девочку нашли под завалами после взрыва в жилом доме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Сочи после взрыва в жилом доме под завалами нашли маленькую девочку. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас ребёнка везут в больницу. Предварительно, в результате ЧП погиб один человек. После взрыва начался пожар на площади 15 квадратных метров. На месте продолжают работать экстренные службы.

Напомним, ранее в Сочи прогремел мощный взрыв в жилом доме. Взрывная волна вырвала часть стены на пятом этаже. Предварительная причина инцидента — взрыв газа.

Число пострадавших из-за смертоносного взрыва на заводе в Копейске достигло 35
Число пострадавших из-за смертоносного взрыва на заводе в Копейске достигло 35

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar