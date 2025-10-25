Ортопед предупредил женщин о коварной расплате за ношение каблуков

Современные женщины подчиняются определённым стереотипам, навязанным обществом, что сказывается на здоровье суставов. Врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов в России и СНГ Павел Семиченков в беседе с Life.ru пояснил, что классический эталон красоты, предполагающий ношение каблуков, приводит к неестественному изменению осанки: таз наклоняется вперёд, возникает характерный изгиб в пояснице, что увеличивает нагрузку на поясницу и провоцирует развитие остеохондроза, грыж и протрузий.

Кроме того, нарушается работа мышц, обеспечивающих стабилизацию коленных, тазобедренных суставов, появляются боли, постепенно разрушается хрящевая ткань, развивается артроз. Смещение центра тяжести способствует перегрузке передних отделов стопы с их дальнейшей деформацией, формированием плоскостопия, развитием пяточных шпор и т.д.

Особое внимание ортопед уделил влиянию беременности на опорно-двигательный аппарат. Он отметил, что при вынашивании ребёнка смещается центр тяжести, усиливается прогиб в пояснице, что вызывает боли и способствует образованию грыж.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что во время беременности женщины часто набирают лишний вес. После рождения ребёнка существенного улучшения не происходит, так как женщина часто держит малыша на руках, а это также увеличивает нагрузку на поясницу. Павел Семиченков Врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов в России и СНГ

Критическим периодом для здоровья суставов женщин, по словам Семиченкова, является и постменопауза, когда снижение уровня эстрогенов ведёт к уменьшению минеральной плотности костей и развитию остеопороза.

Эксперт считает, что следование неестественным стереотипам красоты нарушает биомеханику позвоночника и суставов. Для сохранения их здоровья он рекомендует выбирать удобную обувь без высоких каблуков с хорошей амортизацией.

«Необходимо также поддерживать адекватную физическую активность, следить за питанием, весом. Эти рекомендации помогут сохранить здоровье суставов», — заключил Семиченков.

