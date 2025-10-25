В Таиланде королева-мать Сирикит скончалась в возрасте 93 лет

В Таиланде скончалась королева Сирикит, мать короля Махи Вачиралонгкорна (Рама X). Её смерть наступила в возрасте 93 лет, сообщили в канцелярии королевского двора.

«Она мирно ушла из жизни в мемориальном госпитале короля Чулалонгкорна, принадлежащем Тайскому обществу Красного Креста, в пятницу, 24 октября, в 21:21 [17:21 мск]», — указано в сообщении.

Сирикит находилась в больнице под наблюдением врачей с сентября 2019 года. С 2025 года она страдала от инфекции кровотока. Несмотря на усилия врачей, состояние королевы постепенно ухудшалось.

Король распорядился о похоронах с высочайшими почестями и в соответствии с традициями. Махи Вачиралонгкорн указал членам королевской семьи и придворным соблюдать траур в течение одного года после смерти королевы.

Сирикит — бывшая королева-консорт Таиланда, супруга покойного короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX), которая впоследствии носила титул королевы-матери. Она родилась 12 августа 1932 года под именем Момрачавонгсе Сирикит Китиякара. Её полный официальный титул — Сомдет Пхра Нангчао Пхра Бороммарачининат Сирикит.

