Регион
25 октября, 01:54

Момент смертельного взрыва газа в жилом доме в Сочи попал на видео

Обложка © Обложка © Telegram / opershtab23

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва в квартире на улице Тимирязева в Сочи. На записи видно яркую вспышку, после которой из окна вырывается пламя, а осколки разлетаются по двору.

Момент взрыва в квартире в Сочи. Видео © Telegram / ЧП Сочи

Взрыв прогремел на четвёртом этаже. После помещение охватил пожар площадью в 15 квадратных метров. Пламя удалось быстро потушить, но взрыв разрушил стены и выбил окна в трёх квартирах.

В Сочи маленькую девочку нашли под завалами после взрыва в жилом доме

Как сообщал Life.ru, взрыв бытового газа в многоквартирном доме привёл к гибели одного человека. Ещё трое получили травмы разной степени тяжести и оказались в больнице.

